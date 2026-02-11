La movilización agraria de este miércoles en Madrid se desarrolla "sin incidentes"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha destacado que la protesta que este miércoles han protagonizado miles agricultores y ganaderos, acompañados de más de 300 tractores llegados de toda España, convocados por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), en señal de protesta para mostrar su descontento por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del reciente acuerdo comercial UE-Mercosur, "se está desarrollando sin incidentes".(Fuente: Delegación del Gobierno)