Muere una mujer de 46 años herida por los efectos del temporal de viento en Cataluña

Una de las personas heridas por el temporal de viento que sacudió Cataluña este jueves y que estaba en estado crítico en el hospital Vall d'Hebrón de Barcelona ha fallecido. Hasta el momento, siguen hospitalizadas un total de 6 personas en centros hospitalarios catalanes: 1 en estado crítico, 3 en estado grave y 2 en estado menos grave. Un fallecimiento que llega el mismo día en el que la borrasca Nils se ha alejado ya, dejando paso a la borrasca 'Oriana' pone este viernes en aviso a toda España por lluvia, viento, olas y nieve.(Fuente: Europa Press, Emergencias, Bombers)