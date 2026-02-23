Un muerto y un herido grave tras la explosión en una fábrica pirotécnica de Álava

Lantarón (Álava), 23 de febrero de 2026. Una persona ha muerto y otra ha sufrido heridas graves como consecuencia de una explosión que ha sacudido este lunes una fábrica de material pirotécnico en la localidad alavesa de Lantarón. El segundo afectado se encuentra en estado crítico y ha sido desplazado en helicóptero hasta el hospital de Cruces, en Barakaldo con quemaduras en al menos un 60% de su cuerpo. El incidente ha tenido lugar en torno a las 11:00 de la mañana en la empresa FML, situada en el concejo de Berguenda y a algo más de 40 kilómetros de la ciudad de Vitoria.