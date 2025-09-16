Un mural valenciano representa la tradición mediterránea de "estar a la fresca"

El artista fallero y autor del mural, Iván Tortajada, explicaba que el mural que representa a la pedanía valenciana de Benifaraig recoge "las frutas y verduras de la huerta y como por la noche se convierte en un espacio de comunidad entre los vecinos". 'De Benifaraig a Benifaraig' es una "alegoría de l'Horta Nord de Valencia" que recupera la tradición mediterránea de ' estar a la fresca' entre los vecinos del pueblo. La alcaldesa de la pedanía del municipio valenciano de Benifaraig, Mari Carmen Barat, señalaba que es "un equilibrio entre el fomento de tradiciones y la innovación del mural urbano" y que el pueblo "lo ha disfrutado mucho" desde su creación.