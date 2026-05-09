El MV Hondius llegará entre las 4 y las 6 del domingo y los españoles desembarcarán primero

Madrid, 9 de mayo de 2026. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que el crucero MV Hondius llegará a Tenerife entre las 4.00 y las 6.00 del domingo, hora canaria, una más en España peninsular, y "previsiblemente" los pasajeros españoles serán los primeros en desembarcar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá esta tarde con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, en la Moncloa. El encuentro tendrá lugar antes de que Adhanom parta a Tenerife y supervise la llegada del crucero a la isla junto a la ministra de Sanidad y los ministros de Interior y Política Territorial, Mónica García, Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres. (Fuente: Europa Press/Hondius/La Moncloa/Ministerio Sanidad)