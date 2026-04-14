Nace una cría de orangután de Borneo, una especie en peligro crítico de extinción

Madrid, 14 de abril de 2026. Una cría de orangután de Borneo ha nacido en Madrid y se convierte en una nueva esperanza para una especie en peligro crítico de extinción. El nacimiento se produjo en la madrugada del 2 de abril, tras más de ocho meses de gestación. Un macho que ha pesado alrededor de kilo y medio, se agarra con fuerza y apenas se separa de su madre. Un nacimiento que llega en un momento crítico para la especie, y es que el orangután de Borneo está en peligro crítico de extinción. Por eso, los programas internacionales de conservación intentan frenar su desaparición y proteger a uno de los grandes símbolos de la biodiversidad mundial. (Fuente: Zoo Aquarium Madrid)