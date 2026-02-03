Nace una guía para dar visibilidad a la alopecia areata

Cerca del 2% de la población padece alopecia areata. Una enfermedad autoinmune cuya evolución es incierta2. La alopecia areata causa pérdida del pelo no solo de la cabeza3, generando un fuerte impacto psicológico en quienes la padecen.Para dar respuesta a las preguntas que esta enfermedad pueda generar, la Asociación de Alopecia de la Comunidad de Madrid, junto a Lilly, ha lanzado la "Guía de dudas en Alopecia Areata", que nace con el fin de visibilizar un problema de salud, que va más allá de una cuestión estética.No es solo la imagen personal, sino el gran impacto emocional que esta enfermedad provoca en las personas que conviven con ella.Esta guía ya está disponible para que pacientes y familiares puedan descargarla y preparar sus dudas antes de ir a consulta con su dermatólogo.