Nace MasOrange Advertising una plataforma publicitaria para conectar marcas con usuarios reales

MasOrange ha anunciado el lanzamiento de "MasOrange Advertising", una nueva línea de negocio que aprovecha el valor de la mayor base de datos de clientes del mercado español, la analítica avanzada y la Inteligencia Artificial, irrumpiendo así en el sector publicitario. De esta manera, la compañía busca conectar las marcas con sus audiencias de una manera más eficiente e innovadora. Para la utilización de esta base de datos, MasOrange garantiza el más estricto cumplimiento de las políticas de privacidad con consentimiento previo y protección de la identidad de sus clientes. Una revolución en el mundo de la publicidad que ofrece audiencias reales segmentadas con una plataforma tecnológica propia y omnicanal.(Fuente: Jordi Dominguez Gris)