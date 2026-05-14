Nace un nuevo referente en seguridad digital para el mercado español

Orange Cyberdefense y MasOrange han anunciado su alianza para lanzar Orange Cyberdefense España, un nuevo referente en seguridad digital para el mercado español que tiene como objetivo convertirse en el socio de seguridad digital avanzada para empresas, administraciones públicas y clientes particulares del mercado español. Orange Cyberdefense España va a combinar las capacidades globales y el liderazgo europeo en ciberseguridad de Orange Cyberdefense con la capilaridad territorial, la base de clientes, las infraestructuras de red, el conocimiento del mercado español y las capacidades comerciales y técnicas de MasOrange. Una alianza estratégica que se va a ubicar entre Madrid y Barcelona y, con sus más de 3.300 profesionales cualificados, promete ser un nuevo referente en el ámbito de la ciberseguridad para el mercado español.