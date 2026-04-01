La NASA elige a la Universidad de Sevilla como estación de seguimiento en la misión Artemis II

Sevilla, 1 de abril de 2026. El catedrático de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Sevilla (US), Rafael Vázquez Valenzuela, ha explicado Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla (ETSi) ha sido seleccionada como la única sede española de seguimiento de la misión Artemis II de la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA), ha añadido que la antena aeroespacial tiene como propósito seguir la misión Artemis II que se lanza "si todo va bien" esta madrugada y ha señalado que su labor comienza después del lanzamiento de la nave y una vez esté en "la órbita de aparcamiento", porque por seguridad la NASA no facilita antes los datos, cogerá la señal y empezarán a procesarla porque "la idea es tener una gran precisión de la posición de la nave".