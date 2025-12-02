Nestlé invierte 75 millones en la digitalización y sostenibilidad de su fábrica cántabra

Nestlé ha invertido cerca de 75 millones de euros desde 2020 en su planta de La Penilla de Cayón, en Cantabria, con el objetivo de avanzar en digitalización, automatización y sostenibilidad. Con motivo del 120 aniversario de la presencia de la compañía en España, Nestlé ha dado a conocer las últimas inversiones en la fábrica destinadas a reducir el consumo de agua, entre otras.La compañía acaba de instalar un nuevo grupo de torres de refrigeración con circuitos cerrados de agua, lo que ha supuesto una inversión de 1,8 millones de euros. Esta medida permitirá reducir el uso de agua en cerca de 600.000 metros cúbicos, equivalente a 240 piscinas olímpicas.La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asistido al acto de celebración y ha podido visitar las instalaciones de esta fábrica dedicada a la producción de chocolates, bombones, cacao soluble, papillas infantiles, masas refrigeradas y obleas para empanadillas. Actualmente, la planta cuenta con 69 ganaderos locales directos que proveen de leche a la factoría para producir todos estos productos.La fábrica cántabra de Nestlé, una de las más importantes de la compañía en España, es considerada 'cero residuos a vertedero' y toda la energía eléctrica que se compra proviene de fuentes renovables. Además, cuenta desde 2022 con una caldera de biomasa que utiliza la cascarilla que se obtiene en el proceso de torrefacción del cacao como biocombustible.