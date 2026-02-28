Netanyahu afirma que hay "muchas señales" de que Ali Jamenei "no siga con vida"

Madrid, 28 de febrero de 2026. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este sábado que hay "muchas señales" de que el líder supremo Ali Jamenei murió en los ataques conjuntos lanzados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen. "Hay muchas señales de que Jamenei no sigue con vida", ha asegurado el primer ministro israelí en una alocución a la ciudadanía de Israel, en la que ha explicado que el ataque inicial tuvo como objetivo el lugar en el que se encontraba el líder supremo iraní. (Fuente: U.S. Central Command/White House)