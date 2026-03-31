Publicado 31/03/2026 11:57:27 +02:00CET

Netanyahu afirma que la ofensiva contra Irán está "a medio camino" pero descarta poner fechas

Madrid, 31 de marzo de 2026. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este martes que la ofensiva militar contra Irán, lanzada a finales de febrero junto a Estados Unidos, ya se encuentra "más allá del ecuador". El mandatario ha defendido que el objetivo principal de la operación es destruir las reservas de uranio enriquecido del régimen iraní y evitar que Teherán pueda desarrollar armas nucleares. Eso sí, pese a afirmar que ya se ha superado la mitad de los objetivos militares, Netanyahu ha evitado concretar una fecha para el final de la ofensiva. (Fuente: Benjamin Netanyahu Telegram y Media Luna Roja)