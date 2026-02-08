La NFL adapta la comunicación de la Superbowl para llegar a audiencias globales

La ola de críticas a las redadas efectuadas en EEUU por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han terminado afectando al mayor evento deportivo del año en EEUU: la Superbowl, la final que enfrenta a los dos mejores equipos de la liga de fútbol americano (NFL), y cuya 60 edición se celebra en California. En declaraciones a Europa Press Televisión, el especialista en Comunicación y Deporte, Ignacio Ruiz Lamela, ha afirmado que "la Superbowl es un evento global y ya no solamente es un evento deportivo, es un evento social y cultural y en consecuencia la propia organización es muy consciente de ello".