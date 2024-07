Nieto: No aceptaremos que Sánchez firme acuerdos "para darle a otros lo que nos quita"

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha asegurado que desde la Junta de Andalucía "no le vamos a aceptar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que nos vuelva a tratar como si los andaluces fuésemos menos que nadie, no le vamos a aceptar que nos relegue en ningún caso, no le vamos a aceptar que firme acuerdos para darle a otros lo que nos quita a los andaluces".Así se ha manifestado Nieto en declaraciones a los periodistas en Torrox (Málaga), respecto a la comparecencia del presidente del Gobierno para hacer balance del curso político del Ejecutivo en la que ha defendido el preacuerdo entre PSC y ERC para establecer un concierto económico solidario en Cataluña.