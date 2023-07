Nogueras (Junts): "No haremos presidente a Sánchez a cambio de nada"

La candidata de Junts al Congreso por Barcelona, Míriam Nogueras, ha asegurado este domingo que no harán presidente al candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, "a cambio de nada", y ha insistido en que su prioridad es Catalunya. "No me temblará en absoluto el pulso en seguir manteniendo la posición. No haremos presidente a Sánchez a cambio de nada. Nuestra prioridad es Catalunya, no es la gobernabilidad del Estado. No nos moveremos ni un milímetro. Nosotros sí tenemos memoria", ha subrayado en rueda de prensa junto a otros dirigentes, entre los cuales la presidenta del partido, Laura Borràs, y el secretario general, Jordi Turull.(Fuente: Junts)