Norwegian Cruise Line anima a volver a los cruceros con una docuserie

El sector de los cruceros está intentando recuperar la actividad tras el parón obligado por la pandemia de la COVID-19. Con el objetivo de animar a la población a volver a disfrutar de los cruceros, la compañía Norwegian Cruise Line ha lanzado la serie documental 'Embark - The Series', que ha reunido en su primer capítulo al elenco del espectáculo “The Choir of men”. El segundo “Live from Broadway” cuenta con entrevistas y actuaciones exclusivas del elenco de producciones disponibles en toda la flota como "Kinky Boots", "Jersey Boys" y "Million Dollar Quartet".Los episodios se transmiten en vivo antes de estar disponibles en la web de la compañía bajo demanda. El primer episodio nos llevó hasta el West End londinense y el segundo episodio nos lleva hasta Broadway. Con casi 40 minutos de duración se transmitirá en directo antes de estar disponible bajo demanda en la web el 18 de diciembre. La compañía espera volver al mar muy pronto y trabaja para poder garantizar la seguridad de todo el personal y de los viajeros. Para ello, trabaja intensamente en la incorporación y adaptación de todos los protocolos sanitarios, que también influyen en el entretenimiento a bordo.Para afrontar el regreso con fuerza, Norwegian Cruise Line ha anunciado una veintena de nuevos destinos entre 2021 y 2023, entre los que destacan la Antártida, Groenlandia y Sudáfrica. La compañía, que cuenta con una flota de 17 barcos, ofrecerá más de 300 rutas, que permitirán a los viajeros volver a disfrutar del mar con la máxima seguridad.(Fuente: Freelance)