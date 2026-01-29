Una nueva tractorada recorre Valencia tras el acuerdo con Mercosur

El secretario general de la Unió Llauradora i Ramadera, Carles Peris, y el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, han lamentado el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur firmado hace unas semanas, que pone en riesgo la agricultura española y "perjudica gravemente" a todo el sector primario español: "Nos sentimos traicionados por los políticos". Los portavoces criticaban que el sector se va a ver muy afectado y los consumidores también, que van a pagar "igual o más" por un producto de menor calidad.