Las nuevas tecnologías, aliadas en el diagnóstico y tratamiento de la espasticidad

En los últimos años, técnicas novedosas como los modelos predictivos están produciendo grandes avances en el diagnóstico y tratamiento de la espasticidad, un trastorno del sistema nervioso central que aumenta el tono muscular, provocando pérdida de funcionalidad y autonomía. La detección precoz es clave para poder seguir estrategias de tratamiento que reduzcan la intensidad y la aparición de complicaciones. Por ello, es fundamental una mayor compresión de esta enfermedad.En este contexto, la aparición de las nuevas tecnologías está suponiendo un impulso en el diagnóstico temprano, ayudando a los profesionales sanitarios con el abordaje de la espasticidad.Ahora, los especialistas ponen la mirada en el futuro del abordaje de la espasticidad, con herramientas innovadoras que permitan adelantarse a los primeros signos clínicos.Los avances en inteligencia artificial y realidad virtual abren así una nueva etapa en el abordaje de la espasticidad, avanzando hacia una medicina más precisa y humana, capaz de transformar la calidad de vida de los pacientes.