El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, ha precisado que la CEE no tiene "competencia" sobre el traslado de los restos mortales del dictador Francisco Franco a la cripta de la Catedral de la Almudena pero ha precisado que la Iglesia "no puede oponerse" a acoger sus restos mortales si es la decisión de la familia y ha añadido que "los muertos no tienen carnet político".