Las obras de plaza del Rastrillo, "la más calurosa de Madrid", concluirán en segunda mitad 2026

El Ayuntamiento está realizando obras de remodelación en la plaza del Rastrillo y su entorno, en distrito de Centro, con una inversión municipal de 2 millones de euros, también para las calles del Espíritu Santo, Tesoro, San Andrés y Marqués de Santa Ana. La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, acompañada por el concejal de Centro, Carlos Segura, ha visitado este viernes el desarrollo de los trabajos, donde ha anunciado que la remodelación está prevista que concluya en la segunda mitad de 2026.(Fuente: Ayto. de Madrid)