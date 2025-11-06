Las ocho diputaciones andaluzas se unen en la campaña del 25N para prevenir machismo on-line

La Diputación de Granada ha presentado la campaña para el 25N de las diputaciones andaluzas, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre. Este año, la institución granadina ha asumido la coordinación de una acción consensuada por las ocho administraciones, con "un enfoque serio, moderno y realista, pero también positivo y constructivo", que se centra en educar en igualdad y prevenir el machismo en el entorno digital.Bajo el lema 'No los dejemos solos frente al machismo on-line de la manosfera', la campaña pone el acento en la necesidad de "acompañar, comprender y educar a los jóvenes ante los mensajes dañinos que circulan en internet", especialmente en redes sociales, foros o canales donde algunos discursos machistas encuentran espacio para reproducirse y atraer a adolescentes en proceso de formación personal.