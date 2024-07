Algunos sevillanos y turistas han expresado la sensación térmica que están sintiendo durante esta jornada que en la capital andaluza no es especialmente calurosa y "más o menos lo llevo bien pero si es verdad que a esta hora, aunque hoy no haga mucho sol, se lleva bastante mal", aunque hay quien lo lleva "con resignación" y se "torran" por las noches si no se pone el ventilador y se abre la ventana "para que entre la brisa".