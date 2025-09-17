‘Oleaje’ gana el Premio Nacional de Inteligencia Artificial

Con el objetivo de promover el desarrollo de una Inteligencia Artificial inclusiva, sostenible y segura, Samsung ha celebrado en Madrid la segunda edición del evento 'AI for a Better World'. Un encuentro que ha reunido a expertos en tecnologías disruptivas de todo el mundo, que contribuyen de forma positiva a la sociedad.La jornada ha acogido un debate sobre los retos tecnológicos actuales. En él, los profesionales han analizado el impacto de la IA en el conjunto de la sociedad y su utilidad para abordar estos desafíos, también desde la perspectiva social y humanista.Bajo estas premisas, la compañía ha hecho entrega de los primeros Premios Nacionales de Inteligencia Artificial. Un galardón que reconoce el trabajo de jóvenes estudiantes para lograr una IA más humana, a la finalización de alguno de los programas que ofrece el Samsung Innovation Campus en diversas universidades de España. El premio al proyecto 'Oleaje', llevará a este equipo de jóvenes ingenieras hasta el CES de Las Vegas en 2027: el evento tecnológico más importante del mundo.Durante el evento, la compañía ha reafirmado su compromiso con la innovación con propósito. Una cita que ha reunido a instituciones y universidades para reflexionar sobre la tecnología del futuro.