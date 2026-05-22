ONGs de Acción Social piden ejercicio de soberanía ciudadana y marcar la X Solidaria

TOLEDO, 22 de mayo de 2026. La presidenta de la Plataforma de ONGs de Acción Social (POAS), Yolanda Besteiro, ha apelado a la solidaridad del territorio español a la hora de afrontar la declaración de la renta del presente ejercicio, invitando al contribuyente a realizar lo que considera todo un "ejercicio de soberanía ciudadana" que sume fuerzas con la vista puesta en rebasar este año los 600 millones de recaudación, por los 567 que se consiguieron en 2025. En entrevista con Europa Press y con los datos en la mano, Besteiro recalca que el 50,5% de los contribuyentes que se decantaron por la equis solidaria sumaron la fuerza suficiente como para recaudar 567,2 millones de euros, lo que supuso 54 millones de euros más que en la anterior campaña.