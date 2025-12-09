La oposición ve a Mañueco "corresponsable" de la Eólica y le culpa de "callar" y "esconderse"

Todos los grupos de la oposición en las Cortes han coincidido en situar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el epicentro de la Trama Eólica y le ven "corresponsable" de la misma al formar parte de la dirección del PP y del Consejo de Gobierno "de la mafia", como ha señalado la portavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, quien, al igual que los portavoces de otros grupos, han culpado al presidente de "callar y esconderse". "Quien tolera la corrupción la fomenta", ha respaldado el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña.