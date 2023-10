Ortega Smith advierte de que Vox "no puede dormirse en los laureles"

El vicepresidente de Vox Javier Ortega Smith ha avisado de que Vox "no puede dormirse en los laureles" ante la pérdida de apoyos en las elecciones generales del 23J y ha pedido a los suyos "firmeza" para no apartarse de sus principios y no convertirse en una "agencia de colocación de amigos". El 23J, Vox perdió 19 escaños y 700.000 votos respecto a los comicios de 2019 y, si bien reconoce que los de Santiago Abascal "no pueden estar satisfechos" con los resultados, matiza que no le corresponde a él hacer "autocrítica". "Esa autocrítica le corresponde hacerla al Comité Ejecutivo Nacional" en su conjunto, y al presidente del partido, explica en una entrevista concedida a Europa Press.