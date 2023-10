Ortega Smith insta a Almeida a cambiar la ubicación del cantón de Montecarmelo

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha instado este domingo al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a cambiar la ubicación del cantón de Montecarmelo, situado en el distrito de Fuencarral-El Pardo, para "no perjudicar a las zonas residenciales". "Esta protesta es una muestra más de que la política no puede ir de espaldas y de que no se puede engañar a los ciudadanos. Nadie está en contra de que haya cantones de limpieza, sino de que las cosas se hagan así, con prepotencia", ha criticado desde la manifestación convocada por vecinos contra el cantón en Montecarmelo.