La OTAN aclara que su tratado no contempla la suspensión de ningún miembro

Madrid, 24 de abril de 2026. Una serie de reacciones se han desatado tras la filtración a través de la agencia Reuters de un correo interno del Pentágono. Este sugería que España podría ser suspendida de la OTAN por su posición en contra de apoyar a Estados Unidos en la ofensiva contra Irán. La OTAN ha aclarado que el Tratado de Washington, el documento fundacional de la Alianza Atlántica, no prevé ningún mecanismo para la suspensión de un Estado miembro. (Fuente: DPA/La Moncloa/EBS/EP/Department of War/TWH)