La OTAN dice que el acuerdo de EEUU sobre Groenlandia "es muy bienvenido"

Copenhague, Dinamarca, 20 de septiembre de 2026. La OTAN ha celebrado este sábado el acuerdo anunciado en la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la seguridad en Groenlandia alcanzado con las autoriades de Dinamarca y con las de este territorio autónomo danés. El presidente del Comité Militar de la Alianza Atlántica, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, ha señalado que "desde el punto de vista de la OTAN, se trata de un acuerdo, por lo que es muy bienvenido" durante una rueda de prensa al término de un encuentro con los jefes de Defensa de los países aliados en Copenhague. (Fuente: OTAN)