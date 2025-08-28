La OTAN estima que España alcanzará el 2% de gasto de PIB en Defensa en 2025

La OTAN ha estimado en un informe publicado este jueves que España alcanzará el 2% de gasto de su PIB en Defensa en 2025, un objetivo que los Aliados acordaron en 2014 para la década posterior y que España cumple por primera vez. El documento recopila datos del Ministerio de Defensa de cada país aliado sobre el gasto actual y estimado futuro en Defensa en función los pagos realizados o que se realizarán por parte de los gobiernos durante el ejercicio fiscal para satisfacer las necesidades de sus fuerzas armadas, las de los aliados o las de la Alianza.(Fuente: europa press/otan/ebs)