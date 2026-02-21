Otegi asegura que donde las izquierdas ven "necesidades" las derechas ven "negocio"

Bilbao, 21 de febrero de 2026. El dirigente de la coalición abertzale Arnaldo Otegi, esta mañana en Burlada (Navarra), en un acto de Eh Bildu, se ha mostrado "cansado de oír que ya no existen diferencias entre derecha e izquierdas" cuando, ha opinado, hay "una diferencia sustancial": "donde las izquierdas ven necesidades sociales que hay que atender, las derechas ven vectores de negocio para poder incrementar sus niveles de capital". "Para ellos hay negocio, para nosotros hay derechos básicos que hay que respetar y garantizar", ha manifestado.