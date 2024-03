Otegi (EH Bildu): "La independencia no llegará si no llegamos antes a los gobiernos"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha defendido que "la independencia no llegará si antes no llegamos a los gobiernos", y ha manifestado que en la coalición soberanista no existen "ni ansiedades, ni prisas", pues tienen "claro cuál es el horizonte". "Estamos generando las condiciones mediante el acceso y la articulación de grandes mayorías sociales y populares a determinados gobiernos", ha señalado este domingo en el acto celebrado en Pamplona con motivo del Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca).(Fuente: EH Bildu)