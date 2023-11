Otegi no prevé presentarse como candidato de EH Bildu como lehendakari

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, no tendría previsto, en principio, presentarse como candidato a lehendakari para las próximas elecciones autonómicas vascas, aunque está a la espera de que lo que decida al respecto la dirección de la formación soberanista, que este lunes se reunirá para abordar esta cuestión. No obstante, Otegi sí volverá a postularse a liderar la coalición en su próximo congreso. "Llevo muchos años militando y eso supone también un desgaste en cierta medida para mi familia, pero también tengo clara una cosa, y es que yo no le puedo exigir a nadie responsabilidad sin asumir las mías", ha añadido.