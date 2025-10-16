Pacheco: Moreno asume "el desgaste" por los cribados y la oposición busca un "filón electoral"

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado este jueves el papel que ha asumido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la resolución de la crisis sanitaria derivada de las mamografías del programa de cribado de cáncer de mama por cuanto ha reconocido que ante "la crisis más importante de esta legislatura, ha asumido ese desgaste en primera persona y ha dado la cara".En el turno de preguntas de los Desayunos Informativos de Europa Press Andalucía, celebrado en Torre Cruzcampo con el patrocinio de Heineken, Fernández-Pacheco le ha recriminado a la oposición su percepción de la sanidad como "un filón electoral".