Los pacientes con Enfermedad de Crohn disponen de una nueva alternativa terapéutica en España

Los pacientes adultos con Enfermedad de Crohn (EC) de moderada a grave ya disponen de un nuevo tratamiento desarrollado por Lilly: mirikizumab, que ha sido incluido en la financiación pública del Ministerio de Sanidad.La Enfermedad de Crohn, es una Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), provocada por una inflamación persistente del tracto digestivo que puede causar un daño progresivo. Puede afectar a cualquier parte del tracto digestivo; pero lo más habitual es que afecte al final del intestino delgado y del colon. Se manifiesta con dolor abdominal, diarrea, fiebre, pérdida de peso o urgencia defecatoria.Un antagonista de la IL-23p19 que demuestra una eficacia y seguridad sostenida durante varios años para esta enfermedad y para la colitis ulcerosaUna alternativa para los pacientes que no toleran o pierden respuesta a la terapia convencional, que ha demostrado resultados incluso en pacientes con antecedentes de fracaso biológico. Un nuevo tratamiento que arroja esperanza a los pacientes adultos con Enfermedad de Crohn.