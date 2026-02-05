Paco Salazar enmarca su reunión con Alegría en el ámbito personal

El exdirigente socialista Paco Salazar, denunciado internamente en el PSOE por presuntos casos de acoso sexual y actitudes machistas, ha sostenido este jueves desde el Senado que "siempre" ha respetado a sus compañeras de partido, defendiendo que renunció a sus cargos únicamente por su familia, a la vez que ha enmarcado su reunión con la exministra y candidata del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, en un ámbito en el que únicamente se habló de la familia y de su próximo destino profesional.(Fuente: Senado)