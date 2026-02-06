Page censura la "auténtica traición" de PP con Estatuto C-LM

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha arremetido este viernes contra lo que ha calificado como una "auténtica traición" por parte del PP al Estatuto de Castilla-La Mancha, al incluir entre sus enmiendas a la reforma del texto en el Congreso de los Diputados una que pide que no se modifique la horquilla de parlamentarios en las Cortes regionales, aspecto sobre el que había un acuerdo previo plasmado en el documento que salió del Parlamento autonómico.(Fuente: Gobierno Castilla-La Mancha)