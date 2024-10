El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no ceda a más chantajes porque el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no va a hacer caer al Gobierno hasta que no tenga "vía libre a su amnistía".(Fuente: Gobierno Castilla-La Mancha)