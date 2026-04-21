Page urge a afrontar el relevo generacional en el campo

Bruselas, 21 de abril de 2026. El presidente autonómico, Emiliano García-Page, que ha urgido este mediodía en Bruselas a abordar el relevo generacional en el sector primario,"una cuestión de Estado" y "una cuestión estructural, que va más allá de las fronteras ideológicas", ha puesto como ejemplo a Castilla-La Mancha, donde "en los últimos diez años, se ha conseguido incorporar a dos jóvenes al día", una cifra que constituye "la mitad de los que se están incorporando en mi país, en España". (Fuente: Gobierno Castilla-La Mancha)