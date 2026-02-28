Palestinarekin Elkartasuna llama a manifestarse contra equipos israelíes en Vitoria

Bilbao, 28 de febrero de 2026. La plataforma Palestinarekin Elkartasuna ha llamado a los ciudadanos a "unirse al boicot" contra Israel y no acudir a los partidos que el Baskonia disputará en Vitoria los próximos 27 de marzo y 7 de abril contra los equipos israelíes Hapoel y Maccabi. Así ha apelado a "vaciar el estadio"y sumarse a las manifestaciones que convocará en ambas jornadas. Asimismo, han destacado las "responsabilidades institucionales" que existen en la celebración de los encuentros. En este sentido, han indicado que el Gobierno Vasco "tiene competencia para cancelar eventos deportivos", la Diputación de Álava "es dueña del estadio Buesa Arena" y el Ayuntamiento de Vitoria "lleva la gestión de infraestructuras de la ciudad". También han remarcado "la responsabilidad" de la dirección del Club Baskonia, que "puede negarse a participar" en la competición.