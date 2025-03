El Papa Francisco pasa una noche "tranquila" y sigue descansando

El Papa Francisco ha pasado una noche "tranquila" y sigue descansando, según ha informado el Vaticano este domingo, tras la crisis aislada de broncoespamos del pasado viernes. En el boletín del sábado por la tarde, el Vaticano informaba de que el estado clínico del Papa "permanecía estable". El día anterior había presentado una crisis aislada de broncoespasmo. Este episodio no se ha repetido. El Pontífice, según el comunicado médico del sábado, alternó la ventilación mecánica no invasiva con largos periodos de oxigenoterapia de alto flujo, manteniendo siempre una buena respuesta al intercambio gaseoso. Apirético, Francisco no presentaba leucocitosis y sus parámetros hemodinámicos eran siempre estables.(Fuente: Vatican News / DPA)