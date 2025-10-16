El Papa pide en la FAO voluntad real y no "solemnes declaraciones" para acabar con el hambre

El Papa ha asegurado que la lucha contra el hambre es "una responsabilidad compartida", durante su asistencia en Roma a la ceremonia oficial del Día Mundial de la Alimentación celebrada este 16 de octubre por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). "El Hambre Cero sólo será posible si existe una voluntad real para ello, y no únicamente solemnes declaraciones", ha subrayado el Papa que también ha definido el hambre como "un crimen de guerra".(Fuente: Vatican News)