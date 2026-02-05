El paso de la borrasca Leonardo eleva la cifra de evacuados en Andalucía y Extremadura

El paso de la borrasca 'Leonardo' ha provocado nuevos desalojos desde la noche de este miércoles hasta la madrugada de este jueves en varias localidades de Cádiz, Granada, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla, lo que eleva la cifra de evacuados a cerca de 4.000. Mientras, en Extremadura, la Junta ha procedido a evacuar las poblaciones de La Bazana y Valuengo en Badajoz, tras el envío de una alerta ante la posibilidad de una avenida importante de agua en el río Ardila por una posible coronación de la presa de Valuengo.(Fuente: Guardia Civil/Policía Nacional/Europa Press)