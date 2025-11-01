Pastelería une la tradición de Todos los Santos con dulces con decoración típica de Halloween

La pastelería Zuberoa de Barakaldo (Bizkaia) une la tradición de los dulces tradicionales por el Día de Todos los Santos, como los buñuelos y los huesitos de santo, con elaboraciones que realizan habitualmente, como las 'cookies' o los 'brownies', a los que añaden decoración típica de Halloween. "Son cosas sencillas que hacemos durante todo el año, pero que decoramos de alguna forma para esta época", ha afirmado Rosi Santibáñez, encargada de la pastelería, a Europa Press Televisión. "La 'cookie', que está muy de moda, es lo que más gusta. Estamos sorprendidos que este año es lo que más se está vendiendo", ha explicado Ainhoa, responsable del obrador.