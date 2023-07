Patxi López, cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, ha participado hoy en un acto electoral celebrado en Ermua. Durante su intervención, Patxi ha querido hacer un llamamiento a todos los votantes: "no podemos quedarnos en casa. La derecha está absolutamente movilizada y no podemos perder por no ir a votar". Además, Patxi ha querido destacar las acusaciones del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, contra una periodista al revatir los falsos datos que daba. (Fuente: PSE)

Más información Feijóo

Patxi López