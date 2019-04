Paula Echevarría lanza su primera línea de maquillaje y fragancias

Publicado 25/04/2019 12:50:17 CET

Paula Echevarría no para. Tras el éxito de sus fragancias, presenta My Beauty Box, una nueva propuesta de maquillaje que acompaña a cada uno de sus perfumes. Con esta colección de estuches, une sus grandes pasiones: la moda y la belleza. Un lanzamiento que, como todo lo que hace la actriz, ha tenido un gran éxito. La intérprete vive un momento muy especial y tras la tempestad ha encontrado la calma. La actriz está a punto de estrenar nueva casa. Tras meses de obras, la vivienda ya está casi terminada y en breve se mudará al que será su nuevo hogar. Su pareja, el futbolista Miguel Torres, no vivirá con ella porque reside por trabajo en Málaga. Sin embargo, la actriz ha confesado que eso no supone ningún problema porque se organizan bien y se ven con frecuencia. Paula Echevarría triunfa en el amor y en el trabajo.