El Pentágono reitera que atacará a Irán si coloca minas o amenaza el paso en Ormuz

Madrid, 24 de abril de 2026. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha reiterado este viernes a las autoridades de Irán de que el Ejército estadounidense abrirá fuego contra sus buques si obstaculizan en tránsito o colocan minas en el estrecho de Ormuz, al considerarlo una violación del alto el fuego decretado por el presidente, Donald Trump, en el contexto de la guerra pese a que el paso estratégico se encuentra de facto cerrado por el bloqueo que ejerce Irán y al que se suma un cierre perimetral del Ejército estadounidense. (Fuente: Department of War)