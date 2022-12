Pepe Cataluña se acoge a su derecho a no declarar ante el juez sobre el caso Azud

El exresponsable de finanzas del PSPV-PSOE, Pepe Cataluña, ha acudido este jueves en calidad de investigado al juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, donde se ha acogido a su derecho a no declarar. Cataluña, a su llegada a la Ciudad de la Justicia, ha asegurado estar tranquilo aunque no ha querido dar más detalles sobre su comparecencia en sede judicial. "Ojalá os pudiera decir algo pero mientras no conozcamos toda la información no podemos decir nada", ha asegurado el exreponsable de finanzas de la formación socialista.