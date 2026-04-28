Pérez de los Cobos desvincula los fondos reservados de 'Kitchen' y niega irregularidades

Madrid, 28 de abril de 2026. Continúa el juicio del 'caso Kitchen' que este martes ha celebrado una jornada clave con la declaración como testigo del coronel Diego Pérez de los Cobos, que ha asegurado que no recuerda que la 'Operación Kitchen' apareciera en los documentos de los fondos reservados del Ministerio del Interior. El coronel, que ocupaba en ese momento un puesto clave en la estructura del control de estos fondos, ha defendido que nunca detectó ninguna irregularidad en el sistema de control que tenía asignado. (Fuente: Europa Press y Audiencia Nacional)